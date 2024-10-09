Advertisement

عربي-دولي

في آخر استطلاعات الرأي.. تراجع في حظوظ هاريس في ولايات الجدار الأزرق

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1259420-638640664092847221.jpg
Doc-P-1259420-638640664092847221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أصبح الديمقراطيون قلقين بشكل خاص بشأن مكانة كامالا هاريس بين الناخبين من الطبقة العاملة في ولايات "الجدار الأزرق" الحاسمة وخاصة في ميشيغان.

وعمل الرئيس السابق دونالد ترامب بجد على جذب أعضاء النقابات والناخبين البيض غير الحاصلين على تعليم جامعي برسالة تركز على التكاليف المرتفعة والتصنيع والتهديد الذي تشكله الصين للاقتصاد الأميركي.
Advertisement

وأراد كبار الديمقراطيين، بما في ذلك حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، جاذبية اقتصادية أكثر حدة من هاريس ونقلوا هذه المخاوف إلى حملتها، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب التقرير، يرغب الديمقراطيون في أن تقضي نائبة الرئيس المزيد من الوقت في الحملة في الولاية.
 
وحث الديمقراطيون في ميشيغان الحملة على تقديم المزيد من المناشدات العلنية لعمال السيارات والعمال ذوي الياقات الزرقاء من خلال التأكيد على عمل الإدارة لتنمية الصناعة وبناء مصانع جديدة.

ويريد آخرون أن تقدم هاريس خطابًا أكثر شعبوية، وهي الرسالة التي كانت محورية في الظهور الذي قام به السيناتور بيرني ساندرز، ورئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين في مختلف أنحاء الولاية في نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال فعالية أقيمت في غراند رابيدز يوم الأحد، ضغط ساندرز من أجل تحقيق أهداف تقدمية مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الضمان الاجتماعي، وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات كل ذلك تحت راية حاجة الحزب إلى انتخاب هاريس وهزيمة ترامب.

وقال ساندرز "يتعين علينا أن ندرك أن طبقة المليارديرات اليوم لا تتمتع فقط بقوة سياسية هائلة، وهذا يشمل كلا الحزبين السياسيين. لذا فإن أحد الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هو إنشاء حركة سياسية في هذا البلد، بقيادة النقابات العمالية، والتي تخبر طبقة المليارديرات بأننا سئمنا من جشعهم".

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تعادل هاريس وترامب بشكل أساسي في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2024-10-09
05:10 | 2024-10-09
05:03 | 2024-10-09
04:40 | 2024-10-09
04:24 | 2024-10-09
04:16 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24