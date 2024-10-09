إحباط هجوم أوكراني غربي روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، وقال مسؤولون محليون إن الهجمات لم تسفر عن إصابات.وذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام أنه تم إسقاط نحو 24 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غربي روسيا وتدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي جولوبيف عبر تيليغرام إن حريقا اندلع بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول بالمنطقة الواقعة جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وتم إخماده على الفور، مضيفا أنه لم تقع أضرار أخرى.وذكر ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك أن خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقط فيها الحطام، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار.ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا. وعادة لا يكشف المسؤولون الروس عن كامل حجم الضرر الذي وقع لديهم نتيجة للهجمات الأوكرانية.