إصابة مستشار سموتريتش خلال مواجهة في جنوب لبنان

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أصيب مستشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مواجهة في جنوب لبنان، ويدعى شموئيل بوخريس، الذي يشغل منصب قائد سرية في لواء الكسندروني الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأربعاء إصابة 3 جنود في صفوفه بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.يشار إلى أن اللواء الثالث مشاة "ألكسندروني" هو أحد ألوية فرقة الجليل 91 المعروفة أيضا باسم "عصبة الجليل"، هي وحدة إقليمية تابعة للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وهمتها الأساسية حماية الحدود الشمالية لإسرائيل.وتضم الفرقة عدة وحدات قتالية رئيسية، من بينها لواء المشاة 300 "بارام"، ولواء المشاة 769 "حيرام"، إلى جانب ألوية احتياطية مثل اللواء الثالث مشاة "ألكسندروني" واللواء الثامن المدرع.