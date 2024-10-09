الخارجية الإيرانية: طهران ترفض اتهامات مسؤول أمني بريطاني ضدها

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، إن طهران ترفض "الاتهامات" التي وجهها مسؤول أمني بريطاني ضدها.يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) أن لندن أحبطت 20 مخططا مدعوما من إيران كان من المحتمل أن تؤدي لسقوط قتلى في بريطانيا منذ كانون الثاني 2022.واتهم كين مكالوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية إيران بالوقوف وراء "مؤامرة تلو أخرى" على الأراضي البريطانية.وقال مكالوم إن عدد التحقيقات بشأن التهديدات التي تواجهها بريطانيا ارتفع 48 بالمئة في العام الماضي إذ لجأت روسيا وإيران إلى مجرمين وتجار مخدرات ووكلاء لتنفيذ "أعمال قذرة".ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفه في بيان بأنه اتهامات متكررة على مدى العامين الماضيين من جانب المسؤول الأمني البريطاني، دون الإشارة إليه بالاسم.واتهم بقائي في البيان بريطانيا باستضافة جماعات "إرهابية" تروج بشكل ممنهج للعنف من خلال استغلال مفهوم حرية التعبير، ودعا لندن إلى "إعادة النظر في سياساتها غير البناءة تجاه الشعب الإيراني ومنطقة غرب آسيا". (سكاي نيوز)