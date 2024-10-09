إعصار خطير وبكتيريا تنتشر في أميركا.. هل نحن أمام أكبر كارثة طبيعية في التاريخ؟

Advertisement

يتوقع الخبراء أن إعصار ميلتون قد يكون من بين أكثر العواصف تدميرًا في التاريخ، ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية في خليج فلوريدا يوم الأربعاء.وحذّر المركز الوطني للأعاصير من أن العاصفة الاستوائية ستبدأ على الساحل الغربي لفلوريدا بحلول منتصف نهار الأربعاء، وستنتشر عبر شبه الجزيرة لتصل إلى الساحل الشرقي ليلًا.كما يُتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية إلى أجزاء من جزر الباهاما الشمالية الغربية يوم الخميس، ومن المحتمل أن تؤثر على سواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية في ذلك اليوم أيضًا.ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال في جميع أنحاء الولاية طوال يوم الأربعاء مع اقتراب الإعصار ميلتون، وتنتشر بحلول منتصف النهار. ومن المحتمل أن تبدأ ظروف الإعصار في بعض المناطق مساء الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس، مع احتمال تأثيرها على مناطق أخرى يوم الخميس.يصنف إعصار ميلتون كإعصار من الفئة الخامسة برياح تصل سرعتها إلى 160 ميلًا في الساعة. ويقع الإعصار حاليًا على بعد حوالي 360 ميلًا جنوب غرب تامبا، ويتحرك شمال شرق بسرعة 12 ميلًا في الساعة.ويُتوقع هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء فلوريدا، حيث لا تزال تحذيرات الفيضانات سارية لنحو 20 مليون شخص. قد تسقط ما بين 6 إلى 12 بوصة من الأمطار مع وصول كميات معزولة إلى 18 بوصة عبر المناطق الوسطى والشمالية من فلوريدا حتى يوم الخميس.وفقاً لـ CNN، حذرت وزارة الصحة في فلوريدا السكان من أن مياه الفيضانات التي يجلبها إعصار ميلتون قد تتسبب في عدوى خطيرة تهدد الحياة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، قد تزداد تركيزات هذه البكتيريا، خاصة في البيئات المالحة أو الشبه مالحة".