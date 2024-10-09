طائرة تهبط اضطرارياً... ما حصل مع القبطان مُؤلم جدّاً

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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طياراً توفي أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطرارياً في نيويورك اليوم الأربعاء.وكتب الناطق باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون عبر منصة "إكس" أن الطائرة التي أقلعت مساء الثلاثاء من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، كانت متجهة إلى إسطنبول.وأضاف: "قائد طائرتنا من طراز إيرباص 350.. في الرحلة "تي كاي 204" تعرض للإغماء أثناء الرحلة. وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة القيام بهبوط اضطراري، لكن طيّارنا فارق الحياة قبل الهبوط". (العربية)