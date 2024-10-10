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عربي-دولي

هل أبلغت إسرائيل توقيت وهدف الرد على إيران لواشنطن؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 00:40
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منذ الاجتياح البري لقطاع غزة أواخر تشرين الأول الماضي، بدأت الخلافات تتبلور خلف الكواليس بين واشنطن وتل أبيب.

فعلى مدى الأشهر الماضية، عارض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توجهات الإدارة الأميركية و"نصائح" الرئيس الأميركي في ما يتعلق بمجريات الحرب في القطاع الفلسطيني.
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وحين انتقلت الحرب ضد حزب الله في لبنان، تفاجأت على ما يبدو الإدارة الأميركية بالعديد من العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله من "تفجيرات البيجر" إلى اغتيال الأمين العام حزب الله السيد حسن نصرالله.

وفي السياق، أبدى عدد من المسؤولين الأميركيين شعورهم بالإحباط لأنهم تفاجأوا مراراً وتكراراً بالإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

في حين أشار البنتاغون إلى أن البعض كان يأمل أن تعرف الولايات المتحدة المزيد عما تفكر فيه إسرائيل خلال الاجتماع الذي كان مقررا أمس الأربعاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قبل أن يتقرر تأجيله.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو منع غالانت من المغادرة إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء بينما تواصل تل أبيب التخطيط لعمليتها في إيران.

في حين أكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يطلعوا بعد على توقيت الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران، أو ما قد تستهدفه.

كما أوضحوا أنه خلال الاجتماع الذي كان مرتقبا مع غالانت أمس، كان من المتوقع أن يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي بعض التفاصيل حول الضربة، بما في ذلك الأهداف المحتملة.

لكن المسؤولين الأميركيين لم يكشفوا ما إذا كانوا قد حصلوا على ضمانات من إسرائيل بإخطار واشنطن قبل الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد طهران، مشيرين بدلاً من ذلك إلى محادثات متكررة بين كبار المسؤولين.

إلى ذلك، كشف بعض المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل قد تشن ضربات أكبر من الضربة التي شنتها في أبريل الماضي، حين استهدفت نظاما مضادا للصواريخ في إيران.

لكنهم ألمحوا إلى استبعاد استهداف المواقع النووية والمنشآت النفطية، والاستعاضة عنها بضرب البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية في إيران.

وكان بايدن شدد خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من الشهر الحالي، على ضرورة امتناع إسرائيل عن مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.

فيما ألمح العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى أن كل الخيارات مطروحة على طاولة البحث، من ضمنها ضرب النووي الإيراني أو حتى المجمع الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي، فضلا عن مقر الحرس الثوري في طهران.

في المقابل توعد الحرس الثوري الإيراني برد أقوى من المرة السابقة إذا طالت "الاعتداءات الإسرائيلية" مواقع في الداخل الإيراني. كما نشرت قناة منسوبة لفيلق القدس المنضوي ضمن الحرس الثوري، خريطة للأماكن الحساسة الإسرائيلية التي قد تستهدفها طهران في حال ردت إسرائيل. وبينت تلك الخريطة التي انتشرت على "تليغرام" عددا من النقاط النفطية وحقول الغاز التي وضعت في مرمى القوات الإيرانية. (العربية) 
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