Advertisement

صحة

دراسة جديدة مقلقة عن "كورونا"... ماذا كشفت؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1260124-638641690094481247.jpg
Doc-P-1260124-638641690094481247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ بحثاً جديداً وجد أن الإصابة بعدوى كوفيد- 19 قد تضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، لفترة تمتد 3 سنوات بعد العدوى، وكان الخطر أكثر وضوحاً لدى أصحاب فصائل دم معينة.
Advertisement

وأجرى البحث فريق من كليفلاند كلينيك وجامعة ساوث كاليفورنيا، وتوصلوا إلى أن المصابين بأيّ نوع من أنواع عدوى كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بحدث قلبي رئيسي، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وكان الخطر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19، وكان أكثر تأثيراً من التاريخ السابق لأمراض القلب، بحسب "مديكال إكسبريس".

واستخدم الباحثون بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة من 10 آلاف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وأكثر من 200 ألف شخص لم يصابوا بالعدوى.

وقال الدكتور ستانلي هازن الباحث الرئيسي: "عانى أكثر من مليار شخص في كافة أنحاء العالم بالفعل من كوفيد-19. والنتائج التي تم الإبلاغ عنها ليست تأثيراً بسيطاً في مجموعة فرعية صغيرة".

وأفادت النتائج بأن "خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كان أعلى بشكل خاص بين مرضى كوفيد-19 من ذوي فصائل الدم A أو B أو AB".

وتبلغ نسبة من لديهم فصائل الدم هذه حوالي 60% من البشر.

وفسر الباحثون هذا التأثير بأن "الارتباط الذي كشفت عنه أبحاثنا يشير إلى تفاعل محتمل بين الفيروس وقطعة من الشفرة الجينية التي تحدد فصيلة الدم".

وقال هازن: "تشير النتائج إلى اكتشاف له أهمية في الرعاية الصحية العالمية، من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع في أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم". (الإمارات 24)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-10-10
12:00 | 2024-10-10
11:32 | 2024-10-10
11:24 | 2024-10-10
10:43 | 2024-10-10
10:35 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24