دراسة جديدة مقلقة عن "كورونا"... ماذا كشفت؟

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ بحثاً جديداً وجد أن الإصابة بعدوى كوفيد- 19 قد تضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، لفترة تمتد 3 سنوات بعد العدوى، وكان الخطر أكثر وضوحاً لدى أصحاب فصائل دم معينة.
وأجرى البحث فريق من كليفلاند كلينيك وجامعة ساوث كاليفورنيا، وتوصلوا إلى أن المصابين بأيّ نوع من أنواع عدوى كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بحدث قلبي رئيسي، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وكان الخطر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19، وكان أكثر تأثيراً من التاريخ السابق لأمراض القلب، بحسب "مديكال إكسبريس".
واستخدم الباحثون بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة من 10 آلاف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وأكثر من 200 ألف شخص لم يصابوا بالعدوى.
وقال الدكتور ستانلي هازن الباحث الرئيسي: "عانى أكثر من مليار شخص في كافة أنحاء العالم بالفعل من كوفيد-19. والنتائج التي تم الإبلاغ عنها ليست تأثيراً بسيطاً في مجموعة فرعية صغيرة".
وأفادت النتائج بأن "خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كان أعلى بشكل خاص بين مرضى كوفيد-19 من ذوي فصائل الدم A أو B أو AB".
وتبلغ نسبة من لديهم فصائل الدم هذه حوالي 60% من البشر.
وفسر الباحثون هذا التأثير بأن "الارتباط الذي كشفت عنه أبحاثنا يشير إلى تفاعل محتمل بين الفيروس وقطعة من الشفرة الجينية التي تحدد فصيلة الدم".
وقال هازن: "تشير النتائج إلى اكتشاف له أهمية في الرعاية الصحية العالمية، من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع في أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم". (الإمارات 24)