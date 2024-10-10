دراسة جديدة مقلقة عن "كورونا"... ماذا كشفت؟

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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ بحثاً جديداً وجد أن الإصابة بعدوى كوفيد- 19 قد تضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، لفترة تمتد 3 سنوات بعد العدوى، وكان الخطر أكثر وضوحاً لدى أصحاب فصائل دم معينة.وأجرى البحث فريق من كليفلاند كلينيك وجامعة ساوث كاليفورنيا، وتوصلوا إلى أن المصابين بأيّ نوع من أنواع عدوى كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بحدث قلبي رئيسي، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.وكان الخطر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19، وكان أكثر تأثيراً من التاريخ السابق لأمراض القلب، بحسب "مديكال إكسبريس".واستخدم الباحثون بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة من 10 آلاف شخص أصيبوا بكوفيد-19، وأكثر من 200 ألف شخص لم يصابوا بالعدوى.وقال الدكتور ستانلي هازن الباحث الرئيسي: "عانى أكثر من مليار شخص في كافة أنحاء العالم بالفعل من كوفيد-19. والنتائج التي تم الإبلاغ عنها ليست تأثيراً بسيطاً في مجموعة فرعية صغيرة".وأفادت النتائج بأن "خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كان أعلى بشكل خاص بين مرضى كوفيد-19 من ذوي فصائل الدم A أو B أو AB".وتبلغ نسبة من لديهم فصائل الدم هذه حوالي 60% من البشر.وفسر الباحثون هذا التأثير بأن "الارتباط الذي كشفت عنه أبحاثنا يشير إلى تفاعل محتمل بين الفيروس وقطعة من الشفرة الجينية التي تحدد فصيلة الدم".وقال هازن: "تشير النتائج إلى اكتشاف له أهمية في الرعاية الصحية العالمية، من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع في أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم". (الإمارات 24)