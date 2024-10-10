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عربي-دولي

أردوغان: يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:45
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الإبادة الجماعية (الإسرائيلية) المستمرة منذ عام في غزة هي عار مشترك للبشرية بأسرها".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة تيرانا.
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وأضاف أردوغان: "يتعين علينا كمجتمع دولي أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والضغط على إسرائيل".
(الأناضول)
 
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