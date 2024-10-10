أردوغان: يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الإبادة الجماعية (الإسرائيلية) المستمرة منذ عام في غزة هي عار مشترك للبشرية بأسرها".جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة تيرانا.وأضاف أردوغان: "يتعين علينا كمجتمع دولي أن نبذل قصارى جهدنا لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والضغط على إسرائيل".