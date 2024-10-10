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تفاصيل قمة مصر والصومال وإريتريا في أسمرة

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:25
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احتضنت العاصمة الإريترية أسمرة، الخميس، قمة ثلاثية لرؤساء مصر والصومال وإريتريا.
جاء ذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وذكرت "صونا" أن أسمرة استضافت قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيريه المصري عبد الفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي.
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ولم تتطرق الوكالة إلى المناقشات التي جرت خلال القمة، لكنها قالت إنه كان مقررا خلالها أن يبحث القادة "سبل تعزيز العلاقات بين دولهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".
وقبل وصول الرئيس المصري إلى أسمرة للالتحاق بالقمة الثلاثية، أجرى شيخ محمود وأفورقي، محادثات موسعة، شملت التأكيد على "ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المهام الجسيمة المتمثلة في الحفاظ على سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته"، وفق "صونا".
وكان أفورقي، في مقدمة مستقبلي السيسي، لدى وصوله أسمرة، في زيارة غير معلنة المدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وذكر بيان للرئاسة المصرية أن زيارة السيسي، إلى أسمرة ستتناول "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".
(الأناضول)
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