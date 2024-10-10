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عربي-دولي
في باكستان.. هجوم دامي على عمّل منجم يخلّف 20 قتيلا
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:19
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قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 20 عاملا قتلوا في هجوم شنه مسلحون على منجم فحم صغير خاص في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.
وقال همايون خان، الضابط بمركز شرطة البلدة التي شهدت الهجوم، والواقعة شرقي مدينة كويتا، إن مجموعة من المسلحين هاجمت مناجم شركة جنيد للفحم بمنطقة دوكي في الساعات الأولى من الصباح باستخدام أسلحة ثقيلة، وأضاف أنهم أطلقوا صواريخ وقنابل يدوية على المناجم أيضا، بحسب تعبيره.
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وقال جوهر خان شاديزاي وهو طبيب من دوكي، ان مستشفى المنطقة تلقى 20 جثة وستة مصابين حتى الآن، بحسب الوكالة. (الحرة)
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