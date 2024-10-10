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أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين، أن الأوكرانيين يطلقون النار على سكان كورسك، والغرب ينظر ويشاهد بصمت.وقال فلاديمير تارابرين خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة يوم الخميس إن "الأوكرانيين الذين يرتدون شارات وخوذات من زمن الرايخ الثالث ويطلقون النار ويسخرون ويطردون سكان مقاطعة كورسك، والغرب صامت، لأن الحق في الحياة لا ينطبق على الروس".وأشار إلى أنه في أوكرانيا، يتم اختطاف الرجال في الشوارع وإرسالهم إلى الجبهة، ومن يحاول الهرب يتم إطلاق النار عليه عند عبور الحدود، لكن هذا أيضا لا يلاحظه الغرب.وأكد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه عندما تخلت أوكرانيا عن الانتخابات، وانتهكت بذلك دستور البلاد، "لم ينبس الغرب ببنت شفة".وأضاف الدبلوماسي الروسي أن المطالبة بتسريع انضمام أوكرانيا إلى دول "الناتو" ليس لشيء، إنما لتطابقها مع معايير "الديمقراطية الغربية". (روسيا اليوم)