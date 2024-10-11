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عربي-دولي

إسرائيل تقصف مواقع لليونيفيل جنوب لبنان.. مصدر فرنسي يعلق

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:00
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لا تزال أصداء "الاعتداء الإسرائيلي" على قوات اليونيفيل التي تضم ما يقارب 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني تتردد في الأروقة الدولية، لاسيما مع انتقاد الدول المشاركة في هذه القوات الأممية.
وفي السياق، انتقد مصدر عسكري فرنسي رفيع المستوى الانتهاكات الإسرائيلية، التي وقعت أمس الخميس.
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وقال في تصريحات، اليوم الجمعة، رافضاً الكشف عن اسمه إن ‏إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع قوات حفظ السلام الدولية(اليونيفيل) في جنوب لبنان ليس مقبولاً.
كما ‏وصفه بأنه بمثابة "ترهيب لهذه القوات التي تشكّل، طرفاً وسيطاً ومعتدلاً في النزاع الدائر حاليا".
بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن استهداف إسرائيل القوة الدولية في جنوب لبنان "غير مقبول". وقال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس إن "هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول، لذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".
(العربية)
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