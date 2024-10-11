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عربي-دولي
تسجيل 40 شكوى جديدة بالاعتداء الجنسي ضدّ محمد الفايد
Lebanon 24
11-10-2024
|
09:55
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أعلنت الشرطة البريطانية أنها سجلت 40 شكوى جديدة تتهم الملياردير المصري الراحل محمد الفايد بالاعتداء الجنسي.
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية في بيان اليوم الجمعة: "سجلنا 40 تهمة جديدة تتعلق بجرائم من بينها الاعتداء الجنسي والاغتصاب المرتكبة بين عامي 1979 و2013".
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وأشارت الشرطة إلى أن عدد الادعاءات زاد بعد بث شبكة "بي بي سي" فيلما وثائقيا بعنوان "الفايد: مفترس لدى هارودز"، قالت فيه 5 نساء إنهن تعرضن للإيذاء من قبل الملياردير الراحل، .
وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة "هارودز" أن أكثر من 200 امرأة يتهمن مالك المتجر السابق بالاعتداء الجنسي، بدأن مفاوضات لتسوية ودية مع المتجر البريطاني.
وفريق "جاستيس فور هارودز سورفايفرز"، الذي يضم مجموعة من المحامين، يمثل 71 امرأة من أنحاء مختلفة في هذه القضايا.
وفي عام 2003، توصل المتجر إلى تسويات مشابهة مع نساء تقدمن بشكاوى سابقة حول انتهاكات جنسية متعلقة بالفايد.
وتوفي الملياردير المصري محمد الفايد، الذي واعد ابنه الأكبر دودي الأميرة ديانا بعد طلاقها، العام الماضي عن عمر يناهز 94 عاما. واشتهر الفايد بأنه المالك السابق لمتجر هارودز متعدد الأقسام ونادي فولهام لكرة القدم. (روسيا اليوم)
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