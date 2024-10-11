رئيس مجلس النواب الأميركي: لم يعد لدي رغبة لتمويل أوكرانيا

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وقال جونسون لصحيفة Punchbowl: "لم يعد لدي أي شهية لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريا.. إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أن بإمكانه حقا إنهاء الصراع".وأضاف: "أعتقد أنه سيتصل بـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويقول له: إلى هذا يكفي.. وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا من هذا الصراع ويريدون حله".و في معرض إجابته عن سؤال حول مستقبل الصراع في حال وصول المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية قال جونسون: "الصراع لن ينتهي.. وسيكون هذا سيناريو يائسا وخطيرا".وفي وقت سابق، قدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إجمالي المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار.ووفقا لبلينكن، قدمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وقدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم 148 مليار دولار.وسبق أن أبدى ترامب اعتراضه على تقديم المساعدات إلى كييف، قائلا إن "المساعدات العسكرية لأوكرانيا أفرغت مخازن الأسلحة الأمريكية وتركت الولايات المتحدة عرضة للخطر".وكان ترامب قد تحدث مرارا أنه سيتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة" في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 تشرين ثاني المقبل. ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الجمهوريين دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. (روسيا اليوم)