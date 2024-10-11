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عربي-دولي
قيمتها ربع مليار جنيه.. إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في دولة عربية!
Lebanon 24
11-10-2024
|
12:05
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أحبطت السلطات الأمنية المصرية محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قيمتها ربع مليار جنيه يبلغ وزنها 3,5 طن، عبر جانبي قناة السويس.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت اعتزام عنصر إجرامي شديد الخطورة، يقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية شرق البلاد، نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، مستخدماً في ذلك سيارة "نقل أثاث" بهدف ترويجها بباقي محافظات الجمهورية.
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وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إعداد كمين للمتهم، وجرى ضبطه خلال استقلاله السيارة، مشيرة إلى أنه وبتفتيشها عثر بداخلها على 1,5 طن لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر الهيدرو.
وقالت الوزارة إن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بحوالي 250 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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