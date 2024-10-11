بعد إعصار ميلتون المدمر.. تماسيح عملاقة تقتحم المنازل في فلوريدا (فيديو)

بدأت التماسيح تجوب شوارع فلوريدا وتجتاح منازل سكانها في مشهد فريد من نوعه وغير مسبوق، وذلك مع مواصلة إعصار ميلتون العاتي ضرب ولاية فلوريدا الأميركية لليلة الثانية على التوالي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، "أن سكان فلوريدا بدأوا بعد إعصار ميلتون بمواجهة التماسيح في الشوارع والساحات التي غمرتها المياه وحتى داخل المنازل".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو حول ذلك، حيث أظهر أحد المقاطع تمساحا يستريح على الشرفة الأمامية لأحد المنازل في مدينة تامبا في فلوريدا صباح الخميس.



ووفقا لتقارير إخبارية محلية "هاجم تمساح آخر إطار سيارة أثناء مروره عبر مياه الفيضانات في شمال مدينة فورت مايرز في فلوريدا ليلة الأربعاء".

Hurricane "Milton" passed through Florida:

- crocodile alert! 😁 pic.twitter.com/IMob7sxx5v — Tandros (@Tandros_MS) October 11, 2024 Advertisement



وفيما كثرت الحالات المشابهة لذلك في الولاية، حذر خبراء الحيوانات البرية من أن الفيضانات تسهل حركة التماسيح، وأنها قد تكون ما زالت مشردة وتسعى إلى دخول المنازل للاحتماء من العاصفة.



ودعا الخبراء السكان المحليين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم محاولة التفاعل مع هذه الحيوانات أو لمسها لخطورتها.



من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة نقلا عن السلطات المحلية أن حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا بلغت 14 شخصا.



ومرت عدة أعاصير عبر الولاية قبل العاصفة مما تسبب بأضرار إضافية، وتوقعت السلطات الأميركية حدوث فيضانات على طول الساحل الغربي لفلوريدا الذي يتميز بكثافة سكانية وانخفاض في مستوى الأرض. وفيما كثرت الحالات المشابهة لذلك في الولاية، حذر خبراء الحيوانات البرية من أن الفيضانات تسهل حركة التماسيح، وأنها قد تكون ما زالت مشردة وتسعى إلى دخول المنازل للاحتماء من العاصفة.ودعا الخبراء السكان المحليين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم محاولة التفاعل مع هذه الحيوانات أو لمسها لخطورتها.من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة نقلا عن السلطات المحلية أن حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا بلغت 14 شخصا.ومرت عدة أعاصير عبر الولاية قبل العاصفة مما تسبب بأضرار إضافية، وتوقعت السلطات الأميركية حدوث فيضانات على طول الساحل الغربي لفلوريدا الذي يتميز بكثافة سكانية وانخفاض في مستوى الأرض.

ومن المتوقع أن يعبر الإعصار لاحقا شبه الجزيرة نحو المحيط الأطلسي، مرورا بمدينة أورلاندو السياحية الشهيرة. (روسيا اليوم)