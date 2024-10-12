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الدمار شامل.. الاقمار الاصطناعية تكشف وضع قطاع غزة عقب الضربات الاسرائيلية

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:28
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لليوم السابع على التوالي تواصل إسرائيل حصارها لشمال قطاع غزة، لاسيما مخيم جباليا، مانعة دخول أي مساعدات غذائية أو طبية إليه، بل منعت دخول المياه أيضا.
كما منعت دخول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المخيم.
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دمار وسط غزة
فيما أظهرت صور للأقمار الصناعية الدمار الذي حل بوسط غزة أيضاً.

يأتي هذا فيما فرض الجيش الإسرائيلي طوقا على شمال القطاع بشكل كامل وليس فقط في جباليا، بل أيضًا بيت حانون وبيت لاهيا.
كما تحرك من شرق مخيم جباليا على محور سبق أن رصفه خلال احتلال جباليا السابق وتحرك بموازاة المحور.

هذا وحاصر بيت لاهيا من الغرب وأغلق مخيم جباليا، وفصله عن جباليا نفسها، حيث لا يسمح لسكان شمال الطرف بالخروج إلا عبر صلاح الدين.
وسط غزة قبل وبعد الهجوم الإسرائيلي (رويترز)

وكانت القوات الإسرائيلية شنت قبل أسبوع هجوما على شمال غزة، قائلة إنه يهدف لمنع حماس من إعادة ترتيب صفوفها.
فيما أكد مسعفون أن نحو 30 قُتلوا وأصيب العشرات في وقت متأخر من أمس الجمعة في ضربات إسرائيلية على جباليا ألحقت أضرارا بعدة منازل بالمنطقة.

كما أضافوا أن 61 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في شتى أنحاء القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية أمس، قُتل ما يقارب نصفهم في جباليا، منهم 20 قتيلا سقطوا في غارة على منزل واحد، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وسط غزة (رويترز)
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