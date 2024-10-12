25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هاريس تنشر تقرير طبي يؤكد صحتها الجيدة.. وترامب يرفض
Lebanon 24
12-10-2024
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، كاملا هاريس، رسالة من طبيبها، السبت، يقول فيها إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها تقلد المنصب الرفيع، وذلك في مسعى لتسليط الضوء على رفض منافسها الجمهوري دونالد ترامب القيام بذلك.
Advertisement
وقال جوشوا سيمونز، طبيب هاريس، في مذكرة وزعها البيت الأبيض إن أحدث فحص بدني أجرته هاريس في أبريل كانت نتائجه "طبيعية" وأظهر أن نمط حياتها يتسم بالنشاط وأنها تتبع "نظاما غذائيا صحيا للغاية" على الرغم من جدول أعمالها المزدحم.
وأضاف سيمونز أن الفحص أظهر أيضا معاناة هاريس من حساسية موسمية ومرض الشرى الجلدي على فترات متقطعة وأنها لا تدخن وتشرب الكحول باعتدال.
وتابع قائلا "تتمتع هاريس بقدرة جسدية وعقلية تمكنها من تنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى".
وتنافس هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة. وقال أحد مساعدي هاريس إن المعلومات الطبية التي كُشف عنها، السبت، تهدف لتسليط الضوء على رفض ترامب القيام بذلك.
وتحرص حملة هاريس على تسليط الضوء على سن الرئيس السابق منذ أن أصبح المرشح الأكبر سنا في السباق بعد تنحي الرئيس جو بايدن (81 عاما) عن الترشح عقب أداء ضعيف في مناظرة أمام ترامب.
ويخوض المرشحان للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سباقا محتدما.
وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب الكبير وميله إلى المراوغة، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين، إلى مساعدتها في إقناع الناخبين الذين لم يستقروا على مرشح بعد بأنها الأنسب للمنصب. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات رومنسية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته والجمهور يُهاجمه: " استحوا على دمكم"
Lebanon 24
بكلمات رومنسية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته والجمهور يُهاجمه: " استحوا على دمكم"
00:00 | 2024-10-12
12/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
12/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا في حالة حرجة
Lebanon 24
وفيق صفا في حالة حرجة
22:24 | 2024-10-11
11/10/2024 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تصور مع نانسي عجرم.. بلوغر إسرائيلي يلتقي فنانا عربيا شهيرا ويُهديه ساعة ثمينة (صور)
Lebanon 24
بعدما تصور مع نانسي عجرم.. بلوغر إسرائيلي يلتقي فنانا عربيا شهيرا ويُهديه ساعة ثمينة (صور)
02:10 | 2024-10-12
12/10/2024 02:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في الضاحية وظهرَ في إسرائيل.. قصة مشوقة لتحقيق مع "صحافي شهير"!
Lebanon 24
كان في الضاحية وظهرَ في إسرائيل.. قصة مشوقة لتحقيق مع "صحافي شهير"!
15:05 | 2024-10-12
12/10/2024 03:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:32 | 2024-10-12
مصر توجه ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة.. مضبوطات بقيمة 70 مليون جنيه
16:00 | 2024-10-12
"عنصرية".. هكذا تحمي "قبة إسرائيل الحديدية" اليهود وتنسى العرب!
15:39 | 2024-10-12
قوّات النخبة للمقاومة.. هل تدخلت في المواجهة مع إسرائيل؟
15:21 | 2024-10-12
"ستكون قوية ".. إيران تحذر إسرائيل من عملية "الوعد الصادق 3"
15:05 | 2024-10-12
كان في الضاحية وظهرَ في إسرائيل.. قصة مشوقة لتحقيق مع "صحافي شهير"!
14:25 | 2024-10-12
"الإمارات معك يا لبنان".. جهود متواصلة من الإمارات لدعم الشعب اللبناني
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
13/10/2024 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
13/10/2024 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
13/10/2024 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24