بعد عملية أسدود.. إطلاق نار عند حاجز قلنديا شمال القدس وسقوط إصابات (فيديو)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة شخصين بجروح خطرة في عملية إطلاق للنار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.



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وبحسب وسائل إعلام إسرائلية، فقد أعقب العملية إغلاق كامل للمنطقة واستدعاء وحدات تعزيزية لملاحقة منفذي الهجوم، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



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جانب من استنفار قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد إصابة جنديَين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار pic.twitter.com/T3YXZIx0Bs



— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2024

⬅️شاهد ..

لحظة إطلاق النار عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة واستنفار قوات الاحتلال. pic.twitter.com/MsNMg7aDAh



— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2024 ووفقا لإذاعة جيش العدو، وقع الحادث بالقرب من الحاجز، الذي يعتبر من أهم النقاط العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس، مما أدى إلى استنفار سريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.وبحسب وسائل إعلام إسرائلية، فقد أعقب العملية إغلاق كامل للمنطقة واستدعاء وحدات تعزيزية لملاحقة منفذي الهجوم، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.⬅️شاهد ..جانب من استنفار قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد إصابة جنديَين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار pic.twitter.com/T3YXZIx0Bs— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2024⬅️شاهد ..لحظة إطلاق النار عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة واستنفار قوات الاحتلال. pic.twitter.com/MsNMg7aDAh— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2024

هذا، وقتل شرطي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوته أمس الثلاثاء في عملية إطلاق نار وقعت على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، فيما استشهد المنفذ.