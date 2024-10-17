بالفيديو: حوار حاد بين أوباما وبايدن... "رئاسة الظل وصلت إلى نهايتها"

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور يجمع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والحالي جو بايدن، ويبدو أنهما يتجادلان حول موضوع ما.





وفي حفل تأبين إيثيل كينيدي، والدة روبرت كينيدي جونيور، بدا بايدن قلقا ومستاء جدا، وقد حاول رواد منصة "إكس" تحليل ما كانا يتحدثان عنه من لغة الجسد وحركة شفاههما.

وكتب أحد الأشخاص: "أوباما يقول لبايدن: "لا، لقد انتهى الأمر. كمالا تخسر بشدة".. من يستطيع معرفة الباقي؟".



وعلق آخر قائلا: "شوهد الرئيس أوباما وهو يوبخ جو بايدن... وشوهد بايدن وهو يبدو مرتبكا أو قلقا بينما نظر أوباما إليه مباشرة في عينيه أثناء حديثه".





وكتب آخر: "... أوباما وصف بايدن وكامالا هاريس بالمتخلفين عقليا...".





وكتب ناشط: "في حفل تأبين إيثيل كينيدي، كان رئيس جو بايدن، أوباما، مستاء بشكل واضح، وبدا قلقا للغاية بشأن شيء ما. ويبدو أن رئاسة الظل قد وصلت إلى نهايتها".





وحلل آخر ما دار بينهما وقال: "... لم أتمكن من فهم ما قاله بايدن لأوباما، لكن بداية رد أوباما كانت: "كلا، كلا... (يومئ برأسه، لا، ثم يقول) لقد انتهى الأمر". نظرة وجه أوباما مشؤومة ونظرة بايدن نظرة صدمة".

WHO DID THIS???🤣🤣🤣 pic.twitter.com/afvV9ubgVz — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) October 16, 2024 Advertisement

ونشر أحدهم المقطع المصور نفسه معدلا عبر الذكاء الاصطناعي وفيه الحوار التالي:



بايدن: "هل سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لكمالا؟".

أوباما: "لا، لقد فشلت، جو. أعتقد أنهم أدركوا الآن أنها متخلفة عقليا. ترامب يقتلنا في التقييمات.. لذا نعم، سنخسر يا جو. - عليك اللعنة".

بايدن: "حسنا، انتظر لحظة. ماذا لو عدت مرة أخرى؟".

أوباما: "مرشح؟".

بايدن: "نعم".

أوباما: "حسنا، سأخبرك بهذا يا جو. الشخص الوحيد في هذا العالم الأكثر تخلفا عقليا من كامالا هاريس هو أنت....". (روسيا اليوم)