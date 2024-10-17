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عربي-دولي
الأمن الصيني يتهم شركة أجنبية بتسريب بيانات جغرافية سرية
Lebanon 24
17-10-2024
|
02:36
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قالت وزارة أمن الدولة الصينية، إنها اكتشفت حدوث تسريب لبيانات جغرافية سرية خلال تنفيذ شركة أجنبية تعمل في تطوير التقنيات المتقدمة للسيارات لمشروع في الصين.
وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat، أن شركة أجنبية، لم يتم الكشف عن اسمها، "قامت بشكل غير قانوني بأنشطة تصوير ومسح المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط تحت ستار تنفيذ دراسة في مجال القيادة الذكية للسيارات".
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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ العمل بمساعدة شريك صيني لديه ترخيص للقيام بالأعمال الجيوديسية.
ووفقا للوزارة، أصبح المقاول المحلي، "مدفوعا بإغراء تلبية مصلحته الاقتصادية، بمثابة دمية" في يد هذه المؤسسة الأجنبية.
وشددت الوزارة، على أنه تم انتهاك القانون الصيني خلال تنفيذ هذا التعاون، لأن القانون يفترض أن يتم المسح ورسم الخرائط بواسطة شركة مؤهلة بشكل مناسب ومسؤولة عن الحفاظ على السرية.
وقالت الوزارة: "يمكن أن تحتوي بيانات المصادر الخرائطية والجغرافية على معلومات دقيقة للغاية مرتبطة بالمواقع المهمة، بما في ذلك المنشآت العسكرية والإدارات الرئيسية. هناك خطر من أن يتم استخدامها خارج الصين لتحديد مواقع أساسية حساسة في بلادنا. أثناء التفتيش، ثبت أن العديد من البيانات التي جمعتها المؤسسة الأجنبية المحددة أثناء مسح الخرائط، تعتبر من أسرار دولة. ونتيجة لذلك، تمت محاسبة العديد من الموظفين الرئيسيين في هذا المشروع لأنهم تجاهلوا متطلبات اللوائح الأمنية ذات العلاقة ولم يضمنوا الرقابة اللازمة على المعلومات السرية". (روسيا اليوم)
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