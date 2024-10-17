الـ "Foreign Affairs" :لماذا لا تستطيع إيران وإسرائيل الدخول في حرب مباشرة؟

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ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أن "العديد من المحللين الذين يراقبون الصراع في الشرق الأوسط حذروا من أن القتال الحالي قد يتصاعد أكثر. وفي الوقت الحالي، تتركز هذه المخاوف على احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل. بالطبع، هذه الحرب جارية بالفعل، فقد شنت إيران هجومين مباشرين على إسرائيل، في حين نفذت إسرائيل ضربة واحدة رداً على ذلك، ومن المؤكد أنها تستعد لشن هجوم ثان. إن السؤال الحقيقي هنا ليس كيف قد تبدو الحرب بين إيران وإسرائيل، بل ما سيترتب عن الصراع الموسع بينهما. والإجابة في جوهرها هي: الأمور ستبقى على ما هي عليه اليوم، وذلك لأن الجانبين يواجهان عقبات مادية واستراتيجية كبيرة تجعل من غير المرجح أن تندلع حرب شاملة بينهما".وبحسب المجلة، "إيران تتخلف عن إسرائيل في كل القدرات الهجومية والدفاعية تقريباً، لذا فهي ببساطة غير قادرة على إلحاق أضرار مدمرة. وفي الوقت نفسه، تتمتع إسرائيل بقدرة هائلة على توجيه ضربات محددة، ولكنها لا تمتلك التنوع في الموارد التي قد تتطلبها حرب غزو أو تدمير ضد إيران. والدولتان بعيدتان جغرافياً عن بعضهما البعض وتفتقران إلى القدرة على شن غزوات برية أو بحرية. إذاً، تعني هذه العقبات أن الحرب غير المقيدة أمر بعيد نسبياً، وحتى في حالة حدوث تبادل متصاعد للضربات، فإن القتال الشرس أمر غير مرجح".ورأت المجلة أن "العامل الأكثر أهمية الذي يقيد الحرب بين إيران وإسرائيل هو المسافة، فالبلدان لا يشتركان في حدود مشتركة.فضلاً عن ذلك، تقع بينهما تركيا وسوريا والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت. وبعض هذه البلدان أكثر انحيازاً لإسرائيل، أما البعض الآخر فأكثر انحيازاً لإيران، وبعضها معادٍ لكليهما. كما وأن الغزو البري مستحيل. لغزو إيران، يتعين على القوات البرية الإسرائيلية أن تتوغل عبر العراق والأردن أو العراق وسوريا، وهو ما يشكل تحدياً لوجستياً وحماقة استراتيجية. لقد تمكن الإسرائيليون من تدمير منشآت رئيسية للعدو باستخدام فرق صغيرة من القوات الخاصة يتم إنزالها جواً، ومن المحتمل جداً أن يقوموا بواحدة أو أكثر من هذه العمليات ضد أهداف إيرانية مهمة.ولكن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع احتلال الأراضي الإيرانية بهذه الطريقة دون وجود طريق لإعادة إمداد وتعزيز الموجة الأولى من الوحدات التي يتم إنزالها جواً".وبحسب المجلة، "هذه القيود المفروضة على العمليات البرية تعني أن الجوانب التقليدية لحرب أوسع نطاقا بين إيران وإسرائيل ستقع في الغالب على عاتق قواتهما الجوية، والتي هي أيضا محدودة. تمتلك إسرائيل صواريخ باليستية يمكن أن تغطي إيران بأكملها ولديها صواريخ كروز وطائرات من دون طيار يمكنها القيام بذلك من السفن والغواصات، وربما من إسرائيل نفسها. لا أحد يعرف عدد هذه الصواريخ التي تمتلكها إسرائيل، لكن العدد ليس بكبير. ورغم أن الدفاعات الجوية الإيرانية من شأنها أن تعقد عمليات الطائرات الإسرائيلية المأهولة، فإنها لن تكون أكثر من مجرد مصدر إزعاج. تمتلك إيران قوتين جويتين، إحداهما تابعة للقوات المسلحة النظامية والأخرى تابعة لحرس الثورة الإسلامية، ولكن أياً منهما لا تستطيع أن تضاهي قوة سلاح الجو الإسرائيلي".وتابعت المجلة، "إن ما ينبغي أن يوضحه كل هذا هو أن إسرائيل قادرة على إلحاق قدر كبير من الألم بإيران من خلال ضربات جوية وصاروخية وطائرات من دون طيار صغيرة نسبيا ودقيقة للغاية، في حين أن إيران سوف تجد صعوبة بالغة في إلحاق قدر كبير من الألم بإسرائيل. ولا تستطيع أي من الدولتين شن حملة جوية ضخمة ومستدامة ضد الأخرى".وبحسب المجلة، "من المرجح أن يحاول الجانبان استكمال أو استبدال عملياتهما العسكرية التقليدية بمزيد من الضربات السيبرانية والعمليات السرية. وفي ما يتعلق بالحرب الإلكترونية، يبدو أن ميزة إسرائيل أعظم حتى من تلك التي قد تتحقق في حالة الحرب الجوية. أما في عالم الفضاء الإلكتروني، فيبدو أن إيران في وضع أقوى إلى حد ما. فلقد أمضت ما يقرب من عقدين من الزمان في تطوير قدراتها في الحرب الإلكترونية، وأصبحت جيدة بما يكفي لإحداث فوضى في أهداف غير محمية. بطبيعة الحال، فإن الهدف الكامل من العمليات السيبرانية هو أن أياً من الجانبين لا يعرف ما يمكن للآخر أن يفعله".وتابعت المجلة، "لهذه الأسباب كلها، فمن المرجح أن تتألف الحرب الموسعة بين إيران وإسرائيل من سلسلة متقطعة من الهجمات التي تنفذها الطائرات والصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة السيبرانية، بالإضافة إلى بعض العمليات السرية والهجمات الإرهابية. من المرجح أن تركز الضربات الإسرائيلية على الأهداف العسكرية الإيرانية، ولكنها قد تشمل البنية الأساسية المدنية ـ محطات الطاقة، ومصافي النفط، والمباني الحكومية ـ وعناصر من القيادة الإيرانية، مثل الحرس الثوري الإسلامي والقادة العسكريين.وحتى في هذه الحالة، فمن غير المرجح أن تستهدف إسرائيل كبار القادة الإيرانيين، مثل الرئيس مسعود بزشكيان أو المرشد الأعلى علي خامنئي. ويدرك المسؤولون الإسرائيليون أن أياً من الرجلين قد يحل محله شخص أكثر عدوانية وأقل حكمة، على استعداد لتحمل ثمن باهظ من أجل إلحاق الأذى بإسرائيل، أو ما هو أسوأ من ذلك، على استعداد لإلزام إيران ببناء الأسلحة النووية بغض النظر عن التكاليف".وختمت المجلة، "من الممكن أن نستحضر أحداثاً غير متوقعة قد تدفع أحد الجانبين إلى محاولة إلحاق المزيد من الضرر بالجانب الآخر، ولكن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن يظل الصراع الأوسع نطاقاً مقيداً بالقيود المفروضة على المسافة والدبلوماسية والاستراتيجية التي شكلت الحرب الدائرة بالفعل".