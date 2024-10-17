دراسة تكشف.. "تهديدات مهملة" قد تؤدي إلى زلزال كارثي

تثير الصدوع الكبرى مخاوف كبيرة بسبب إمكانية حدوث زلازل مدمرة. ولكن فريقا من العلماء اكتشف أن الصدوع الصغيرة التي تتفرع من هذه الصدوع الكبرى قد تؤدي إلى زلازل قوية بالقدر عينه.

وأظهرت دراسة حديثة أن 5 من أكبر الزلازل في السنوات الـ25 الماضية، مثل زلزال دينالي الذي وقع في ألاسكا عام 2002 بقوة 7.9 على مقياس ريختر، نشأت من صدوع صغيرة غالبا ما نغفل عنها.

Advertisement

وقد دعا الباحثون إلى ضرورة مراقبة هذه الصدوع الفرعية التي غالبا ما يتم تجاهلها، حيث تتواجد في عدة ولايات أميركية.



وعلى سبيل المثال، وقع زلزال دينالي على صدع فرعي وضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، ما حال دون وقوع إصابات، لكنه تسبب في آلاف الانهيارات الأرضية.



وفي شباط 2023، وقع زلزال قوي آخر بقوة 7.8 على مقياس ريختر في تركيا وسوريا، وقد نشأ أيضا على صدع فرعي.



وقال روس شتاين، الباحث في الزلازل، إن هذه الصدوع الصغيرة التي نعتبرها غير مهمة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في حدوث زلازل كبيرة. وتتفرع الصدوع الصغيرة من خطوط الصدع الرئيسية، مثل صدع سان أندرياس وصدع الملكة شارلوت في كندا.

وأوضح شتاين أن حركة الصفائح التكتونية تؤدي إلى تحطيم الصخور حول الصدع، ما ينتج عنه نوع من الصخور يسمى "كاتاكلاستيت"، يحتوي على مسام يمكن أن تمتلئ بالسوائل. وعندما يبدأ زلزال على صدع فرعي، يمكن أن تؤدي الحرارة الناتجة إلى زيادة ضغط السوائل، ما يجعل الصدع أكثر انزلاقا.



وإذا تحرك الكسر في الصدع الفرعي بسرعة أكبر من الموجات الزلزالية، فإنه يمكن أن يندفع نحو الصدع الرئيسي ويحدث زلزالا كبيرا. ومع ذلك، لا تؤدي كل الصدوع الفرعية إلى زلازل، فقد أثبتت الدراسات أن حوالي 25 إلى 50% منها فقط تسبب زلازل. (روسيا اليوم)