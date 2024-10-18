إيران: استشهاد السنوار سيعزز روح المقاومة ويقويها

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن «روح المقاومة ستتعزز» بعد استشهاد يحيى السنوار، زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وكتبت البعثة الإيرانية على حسابها في منصة «إكس»، أن السنوار «سيصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستستمر». (الشرق الأوسط)

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