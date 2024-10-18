4 أهداف إيرانية أساسية في مرمى إسرائيل.. خبير يكشف عنها

يانتظار الردّ الإسرائيلي على إيران، تظهر توقعات من هنا وهناك تستطلع المواقع التي تريد إسرائيل استهدافها، بعد أنّ أكّدت أن ضربتها ستكون مؤثرة.



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التصريحات الرسمية الإسرائيلية بخصوص الضربة المرتقبة تتفاوت في الحدة والطموح. بعض هذه التصريحات بطبيعة الحال عبارة عن ذر للرماد في العيون وتأتي في إطار الحرب النفسية ضد الخصم.



من هذا القبيل ما جرى تناقله من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد لواشنطن أن العملية الإسرائيلية المرتقبة ضد إيران ستقتصر على أهداف عسكرية ولن تطال المنشآت النفطية أو النووية، بالتوازي توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بـ"رد مفاجئ ودقيق ومميت".



بالتالي، ما هي الأهداف المرشحة للضربة الإسرائيلية؟



مدير معهد دراسات الأزمات في أكسفورد مارك ألموند كتب في صحيفة ديلي ميل يقول إن أي خيار للانتقام الإسرائيلي من إيران يحمل مخاطر جسيمة على المنطقة يمكن أن يصل تأثيره إلى أوروبا والعالم.



الهدف الأول:

هذا الخبير يعتقد أن الهدف الأكثر ترجيحا لضربة الانتقام الإسرائيلية "هو مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، الواقع في وسط إيران، على بعد 300 كيلومتر من العاصمة طهران. في أبريل من هذا العام، قصفت إسرائيل منشأة عسكرية قريبة، محذرة بشكل واضح أعداءها الإسلاميين من أن مركز أصفهان كان في مرمى النيران".



هذا المركز بحسب الخبير، يضم "مفاعلات بحثية ومنشأة لإعادة معالجة اليورانيوم ومصنعا لإنتاج الوقود النووي. إنه مهم للغاية بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. ومن المؤكد أن توجيه ضربة قاضية إلى هذا المرفق أو منشأة مماثلة سوف يهدئ ويسترضي المتشددين من حكومة نتنياهو، الذين يعتمد على دعمهم".



ضرب مثل هذا الهدف سيؤدي بحسب مارك ألموند، إلى تصعيد خطير للنزاع، وسيكون محفوفا بأضرار جانبية ضخمة. وتشير التوقعات إلى أن موغد الضربة الإسرائيلية ستجري خلال الاحتفالات بـ"عيد العرش اليهودي" أو "عيد المظلة" الذي يتواصل من 17 إلى 23 تشرين الاول. هذا الموعد يتوافق مع التوقعات الأميركية بأن الضربة ستجري قبل الانتخابات الرئاسية لديهم. ذلك يعني أيضا أن العالم الآن في المنطقة الحمراء من هذا التاريخ المحتمل.التصريحات الرسمية الإسرائيلية بخصوص الضربة المرتقبة تتفاوت في الحدة والطموح. بعض هذه التصريحات بطبيعة الحال عبارة عن ذر للرماد في العيون وتأتي في إطار الحرب النفسية ضد الخصم.من هذا القبيل ما جرى تناقله من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد لواشنطن أن العملية الإسرائيلية المرتقبة ضد إيران ستقتصر على أهداف عسكرية ولن تطال المنشآت النفطية أو النووية، بالتوازي توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بـ"رد مفاجئ ودقيق ومميت".مدير معهد دراسات الأزمات في أكسفورد مارك ألموند كتب في صحيفة ديلي ميل يقول إن أي خيار للانتقام الإسرائيلي من إيران يحمل مخاطر جسيمة على المنطقة يمكن أن يصل تأثيره إلى أوروبا والعالم.هذا الخبير يعتقد أن الهدف الأكثر ترجيحا لضربة الانتقام الإسرائيلية "هو مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، الواقع في وسط إيران، على بعد 300 كيلومتر من العاصمة طهران. في أبريل من هذا العام، قصفت إسرائيل منشأة عسكرية قريبة، محذرة بشكل واضح أعداءها الإسلاميين من أن مركز أصفهان كان في مرمى النيران".هذا المركز بحسب الخبير، يضم "مفاعلات بحثية ومنشأة لإعادة معالجة اليورانيوم ومصنعا لإنتاج الوقود النووي. إنه مهم للغاية بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. ومن المؤكد أن توجيه ضربة قاضية إلى هذا المرفق أو منشأة مماثلة سوف يهدئ ويسترضي المتشددين من حكومة نتنياهو، الذين يعتمد على دعمهم".ضرب مثل هذا الهدف سيؤدي بحسب مارك ألموند، إلى تصعيد خطير للنزاع، وسيكون محفوفا بأضرار جانبية ضخمة.

الهدف المحتمل الثاني:

قد يلجأ نتنياهو وفق الخبير البريطاني إلى "محاولة تعطيل الترسانة القتالية الإيرانية بضربات دقيقة صغيرة، باستخدام أسطوله من مقاتلات إف - 16 وإف-35 الأميركية". هذا الهجوم يرى الخبير أنه غير مجد.



الهدف المحتمل الثالث:

ما يصفها الخبير بأنها "الطريقة الأكثر فعالية للانتقام" تتمثل في "ضرب مراكز السيطرة. هذه هي الأماكن الوحيدة التي يمكن لإيران أن تضرب منها بأسلحتها بعيدة المدى. ومع ذلك، تقع هذه المراكز في أعماق الأرض. إنها محصنة بشكل جيد للغاية، لكنها لا تزال عرضة لهجمات القنابل الجوية الإسرائيلية القوية مثل تلك التي استهدفت أمين عام حزب الله حسن نصرالله في بيروت".



الهدف المحتمل الرابع:

هذا الهدف يصفه الخبير بأنه "محفوف بالمخاطر ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط، ولكن أيضا للعالم بأسره. إذا كانت إسرائيل جادة في تقويض أسس النظام الإيراني، وليس مجرد ضربه، يمكنها أن تضرب جزيرة خارك، حيث تقع محطة تصدير النفط الإيرانية الوحيدة في الخليج، والتي هي أساس اقتصادها ومصدر ثروة النظام الحاكم. (روسيا اليوم)