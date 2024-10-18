4 أهداف إيرانية أساسية في مرمى إسرائيل.. خبير يكشف عنها

يانتظار الردّ الإسرائيلي على إيران، تظهر توقعات من هنا وهناك تستطلع المواقع التي تريد إسرائيل استهدافها، بعد أنّ أكّدت أن ضربتها ستكون مؤثرة.
وتشير التوقعات إلى أن موغد الضربة الإسرائيلية ستجري خلال الاحتفالات بـ"عيد العرش اليهودي" أو "عيد المظلة" الذي يتواصل من 17 إلى 23 تشرين الاول. هذا الموعد يتوافق مع التوقعات الأميركية بأن الضربة ستجري قبل الانتخابات الرئاسية لديهم. ذلك يعني أيضا أن العالم الآن في المنطقة الحمراء من هذا التاريخ المحتمل.
التصريحات الرسمية الإسرائيلية بخصوص الضربة المرتقبة تتفاوت في الحدة والطموح. بعض هذه التصريحات بطبيعة الحال عبارة عن ذر للرماد في العيون وتأتي في إطار الحرب النفسية ضد الخصم.
من هذا القبيل ما جرى تناقله من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد لواشنطن أن العملية الإسرائيلية المرتقبة ضد إيران ستقتصر على أهداف عسكرية ولن تطال المنشآت النفطية أو النووية، بالتوازي توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بـ"رد مفاجئ ودقيق ومميت".
بالتالي، ما هي الأهداف المرشحة للضربة الإسرائيلية؟
مدير معهد دراسات الأزمات في أكسفورد مارك ألموند كتب في صحيفة ديلي ميل يقول إن أي خيار للانتقام الإسرائيلي من إيران يحمل مخاطر جسيمة على المنطقة يمكن أن يصل تأثيره إلى أوروبا والعالم.
الهدف الأول:
هذا الخبير يعتقد أن الهدف الأكثر ترجيحا لضربة الانتقام الإسرائيلية "هو مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، الواقع في وسط إيران، على بعد 300 كيلومتر من العاصمة طهران. في أبريل من هذا العام، قصفت إسرائيل منشأة عسكرية قريبة، محذرة بشكل واضح أعداءها الإسلاميين من أن مركز أصفهان كان في مرمى النيران".
هذا المركز بحسب الخبير، يضم "مفاعلات بحثية ومنشأة لإعادة معالجة اليورانيوم ومصنعا لإنتاج الوقود النووي. إنه مهم للغاية بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. ومن المؤكد أن توجيه ضربة قاضية إلى هذا المرفق أو منشأة مماثلة سوف يهدئ ويسترضي المتشددين من حكومة نتنياهو، الذين يعتمد على دعمهم".
ضرب مثل هذا الهدف سيؤدي بحسب مارك ألموند، إلى تصعيد خطير للنزاع، وسيكون محفوفا بأضرار جانبية ضخمة.