بطائرات مسيّرة.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر العربي (فيديو)

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية استهداف لسفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

pic.twitter.com/Q4XfSVD7wF — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 18, 2024 Advertisement

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين إنها "نفذت عملية استهدفت سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأفادت في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبناني نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "MEGALOPOLIS" في البحرِ العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وأكدت أن استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصرارا على مواصلة طريق التحرير والانتصار.وأشارت إلى أن عمليات الإسناد في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" مستمرة وأن القوات المسلحة ستواصل فرض الحصار البحري على إسرائيل واستهداف كافة السفن المرتبطة بها أو المتجهة إليها أو التي تتعامل معها وكذلك استمرارها في استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.وشدد الحوثيون على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.وفي وقت سابق، توعد الحوثيون بتصعيد عسكري مؤلم ضد إسرائيل على خلفية استشهاد رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار.وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".وهدد البيان بأن "اليمن وقواته ماض في التصعيد العسكري وإيلام إسرائيل حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان".وتشن حركة "أنصار الله" منذ شباط 2023 هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. (روسيا اليوم)