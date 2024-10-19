25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"متى تنتهي الحرب؟".. هذا ما كشفته وثائق السنوار
Lebanon 24
19-10-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "القناة 12" الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول الوثائق التي عُثر عليها في المكان الذي قتل فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ومنها رسائل تبادلها مع ابنه الذي سأله في إحداها: "متى تنتهي الحرب؟".
Advertisement
وقالت القناة إن الجيش الإسرائيلي والشاباك يواصلان القيام بعملية تفتيش وتحقيق واسعة في محيط مكان تصفية، ومرافقيه، مشيرة إلى أنه "في المباني القريبة من المكان الذي قُتل فيه السنوار بحي تل السلطان في قطاع غزة، عُثر على مجموعة من الرسائل، من بينها رسائل تبادلها السنوار مع ابنه الصغير الذي لا يتجاوز 10 سنوات".
وأشارت القناة إلى أن الرسائل عديدة ومتواصلة على مدى الأشهر الماضية، ما يؤكد أنه كان بعيداً عن أسرته منذ فترة.
كذلك، أوردت القناة بعض تفاصيل تلك الرسائل بعدما أشارت إلى أن مضمونها "مراقب بالطبع، ومُختار"، ومن تلك التفاصيل رسالة كتبها ابن السنوار لوالده يسأله فيها "متى تنتهي الحرب؟".
ونقلت القناة عن مصدر قوله إن الرسائل أظهرت أن السنوار "غسل دماغ ابنه" الذي رسم جنوداً قتلى، مُشيراً إلى أن "السنوار حاول غرس الكراهية لإسرائيل في نفس ابنه من خلال الخطب التي أرسلها له في تلك الرسائل"، إلا أنه لم يُذكر بالتحديد ما قاله.
وبحسب "القناة 12"، فإنه بالإضافة إلى هذه الرسائل، عُثر حول جثة السنوار على الكثير من المعدات، بما في ذلك جوازات سفر مزورة و40 ألف شيكل نقدًا، مما أدى إلى تقدير الأجهزة الأمنية أن زعيم حماس كان ينوي الهرب في ذلك الوقت.
وأوضحت القناة أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من المخابرات الحربية "أمان" والشاباك للتحقيق في المعدات التي تم العثور عليها بالقرب من مكان الاغتيال، فيما كشف المصدر أن معظم هذه المعدات لم يتم نشره بعد.
وأفادت التقارير بأنه من المتوقع أن السنوار قد مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة برفح، وعلى الرغم من أن المواجهة نفسها كانت عشوائية، إلا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان التقدير في القيادة الجنوبية أن شيئًا ما يحدث هناك. لذلك، تم حبك خطة وتحريك القوات في المنطقة لإجبار الموجودين فيها على الدخول إليها أو الخروج منها، وهذا ما حدث أيضاً مع محمد ضيف، مساعد السنوار.
وختمت القناة بالقول إن الهدف التالي لحماس هو محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة الذي تمت تصفيته، وفق المصدر الإسرائيلي.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي نشر في وقت سابق صورًا تظهر المقتنيات التي كانت بحوزة زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد قتله في تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأظهرت الصورة الأولى "مطوية أذكار نبوية يومية" وكتيب "أذكار نافعة"، بالإضافة إلى مسبحة وساعة يد وحلوى وشريط لاصق، ومبلغ مالي يُقدر بحوالي 1600 شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 430 دولاراً أميركياً.
أما الصورة الثانية فأظهرت سلاحاً رشاشاً من طراز "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى مخزني رصاص وجعبة عسكرية وأدوات عسكرية أخرى.
(إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة مدوية: سبب انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها كُشف.. إعلامي لبناني شهير يفضح ما حصل
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: سبب انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها كُشف.. إعلامي لبناني شهير يفضح ما حصل
02:00 | 2024-10-19
19/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن مصرف لبنان والدولار
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن مصرف لبنان والدولار
14:09 | 2024-10-18
18/10/2024 02:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهز منطقة في المتن.. هجومٌ وإطلاق نار وسقوط قتيل!
Lebanon 24
جريمة تهز منطقة في المتن.. هجومٌ وإطلاق نار وسقوط قتيل!
13:05 | 2024-10-18
18/10/2024 01:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جونيه وسقوط شهيدين.. فيديوهات للحادثة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جونيه وسقوط شهيدين.. فيديوهات للحادثة
02:38 | 2024-10-19
19/10/2024 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية قطعت طريق رميش.. وهذا ما حصل بعدها!
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية قطعت طريق رميش.. وهذا ما حصل بعدها!
12:06 | 2024-10-18
18/10/2024 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2024-10-19
"قنبلة موقوتة" تركتها إسرائيل في لبنان.. قراءة يقدّمها مسؤول أممي سابق
10:54 | 2024-10-19
بالصواريخ... "حزب الله" قصف صفد وزرعيت
10:42 | 2024-10-19
"رحل وهو يقاوم".. كاتب إسرائيلي يعلق على لحظات السنوار الأخيرة
10:40 | 2024-10-19
إيران: نحن مع السلام ولكننا مستعدون لأي سيناريو
10:30 | 2024-10-19
تقرير عن طائرات "حزب الله"... كيف يُمكن لإسرائيل التغلّب عليها؟
10:20 | 2024-10-19
فرنسا تتعهد بدعم خطة أوكرانيا لإنهاء الغزو الروسي
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
19/10/2024 18:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
19/10/2024 18:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
19/10/2024 18:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24