دولة من دون كهرباء

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ذكرت وسائل إعلام حكومية أن شبكة الكهرباء في كوبا انهارت مجددا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلاد بأكملها للمرة الثانية بعد ساعات فقط من إعلان السلطات بدء عودة الخدمة.وقالت صحيفة "كوبا ديبيت" الحكومية إن شركة تشغيل شبكة الكهرباء في كوبا "يو.إن.إي" أعلنتعن "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد.وأضافت الشركة في رسالة قصيرة: "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة الخدمة". (سكاي نيوز)