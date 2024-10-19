قلق بالغ.. قناة سرّبت وثائق سرّية حول استعدادات إسرائيل لضرب إيران

زعمت قناة على تليغرام باسم "Middle East Spectator"، الجمعة، أنها تلقت وثائق من مصدر في مجتمع الاستخبارات الأميركي حول استعدادات إسرائيل لهجوم على إيران. وتنشر هذه القناة بشكل روتيني محتوى مؤيداً لإيران. ويشير الملف التعريفي لحساب منصة "إكس" التابع للقناة إلى أنه متواجد في إيران.

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وتتضمن الوثائق تقريرًا للاستخبارات، تم توزيعه داخل مجتمع الاستخبارات الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم يتم التحقق من صحة الوثائق بشكل مستقل من قبل موقع "أكسيوس".



ويفصل التقرير المزعوم الإجراءات التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة في عدة قواعد جوية إسرائيلية، بما في ذلك نقل ذخائر متقدمة، بحسب التقرير، مخصصة لمهاجمة إيران.



ويذكر أيضًا أنه وفقًا لإشارات الاستخبارات الأميركية، أجرى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبًا كبيرًا هذا الأسبوع شاركت فيه طائرات استخباراتية وطائرات مقاتلة محتملة تم تدريبها على هجوم محتمل ضد إيران.



كما قدم التقرير الاستخباراتي المزعوم تفاصيل عن الاستعدادات في وحدات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية لشن هجوم ضد إيران.

من هنا، أعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بالغ بشأن احتمال حدوث خرق أمني كبير بعد نشر وثيقتين مزعومتين للمخابرات الأميركية حول استعدادات إسرائيل لهجوم على إيران.



ويأتي التسريب المزعوم في الوقت الذي تكمل فيه إسرائيل أسابيع من الاستعدادات للانتقام من إيران، التي هاجمت إسرائيل بوابل من الصواريخ الباليستية في الأول من تشرين الاول رداً على قيام إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يوم 31 يوليو بقصف صاروخي على محل إقامته.



وقد يكون تسريب الوثائق محاولة لعرقلة العملية الإسرائيلية.



ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية التعليق على الوثائق المسربة، لكنهما لم يشككا في صحتها. (العربية)



