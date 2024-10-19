بعد نتنياهو.. رجل أعمال يعرض مكافأة ماليه كبيرة جدا لمن يسلّم أسيرًا إسرائيليا (فيديو)

نشر الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوداستريم الإسرائيلية، دانييل بيرنباوم، مقطع فيديو يعرض فيه مكافأة مالية لمن يعيد المختطفين من غزة إلى إسرائيل.



ووجه بيرنباوم رسالة إلى أهالي غزة، قائلا: "هذه رسالة لسكان غزة، لدي عرض لكم".



أضاف:" "لقد كان عامًا رهيبًا، وحان الوقت للمضي قدمًا. قبل بضعة أيام، عرض بنيامين نتنياهو حرية المرور والحماية لأي شخص يعيد مختطفًا إلى إسرائيل. أود أن أضيف إلى العرض مكافأة مالية، أي شخص يعيد أسيرا سيحصل على مائة ألف دولار، تدفع نقدا أو بالبيتكوين".

وقال:" لا تنتظر، العرض ساري حتى منتصف ليل الأربعاء 24 تشرين الأول".