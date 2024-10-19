الأمم المتحدة: يجب أن تتوقف الفظائع في غزة

لفتت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا السبت أن الفلسطينيين يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال قطاع غزة المحاصر.



وأشارت عبر حسابها على "أكس" إلى أن "الأخبار مروّعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية"، مضيفة "يجب أن تتوقف هذه الفظائع".

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