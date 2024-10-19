ينتمي إلى داعش.. ألمانيا تعتقل شابًا عربيًا بشبهة التخطيط لمهاجمة سفارة إسرائيل





وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن الرجل "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم "داعش وقد جرى تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.

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من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد" أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.



وكان الليبي قد وصل إلى ألمانيا في تشرين الثاني 2022، وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 أيلول 2023. اعتقلت السلطات الألمانية أمس السبت قرب برلين، ليبيًا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش"، وبـ"تخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا"، وفق النيابة العامة الفدرالية.وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن الرجل "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم "داعش وقد جرى تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو.من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد" أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.وكان الليبي قد وصل إلى ألمانيا في تشرين الثاني 2022، وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 أيلول 2023.

وفي السياق، وجّه سفير إسرائيل في برلين رون بروسور عبر منصة "إكس" الشكر للسلطات الألمانية "لضمانها أمن سفارتنا".



ومن المرجح أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات ترحيل بحق هذا الرجل إلى إعادة إشعال جدل حاد في ألمانيا حول تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.



واتخذت حكومة أولاف شولتس مؤخرا سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة، ويتمثل أحد هذه الالتزامات الرئيسية في تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.



وتبنى النواب الألمان الجمعة، قسما مهما من التدابير في هذا الاتجاه، في وقت يتعرض المستشار لضغوط مع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، كما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا. (وكالات)