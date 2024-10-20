الصفدي يسلم الأسد رسالة من العاهل الأردني.. ماذا تضمنت؟

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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، ونقل له "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".ووصل الصفدي إلى دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأردني خلال زيارته مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.