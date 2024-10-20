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عربي-دولي

رئيس الإمارات يصل موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا

Lebanon 24
20-10-2024 | 12:06
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فكنوفو الدولي حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.
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ويضم الوفد المرافق لرئيس الإمارات خلال الزيارة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز ومحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية. (سكاي نيوز) 
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