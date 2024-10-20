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عربي-دولي

ترامب: سأعمل مع الأمير محمد بن سلمان لإعادة السلام إلى المنطقة

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:12
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قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة خاصة لـ"العربية" إنه سيعمل مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وفي مقابلة حصرية لـ"العربية"، وصف الرئيس الأميركي السابق، العلاقات الأميركية - السعودية بالجيدة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنها كانت رائعة أثناء فترة رئاسته، وتعد علاقات عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.
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الرئيس السابق أضاف في سياق المقابلة أنه يحترم كثيراً العاهل السعودي الملك سلمان، كما في الوقت نفسه يحترم كثيراً ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، لافتاً في سياق المقابلة التي ستعرض اليوم عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية، إلى أن ولي العهد السعودي يحظى بالكثير من الاحترام في دول العالم، كما أنه يبلي بلاء حسناً.

وفي سياق متصل، يقول دونالد ترامب إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حقاً صاحب رؤية، إذ استطاع تنفيذ الكثير من الأمور التي لم يكن ليفكر بها أحد غيره. وأضاف: إنه يفعل شيئاً عظيماً، وهو رجل رائع.
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