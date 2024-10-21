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السعودية تنفذ حكم القتل بحق مواطنين بتهمة "خيانة الوطن"

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:15
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في بيان لوزارة الداخلية السعودية اليوم، تم تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة متعلقة بخيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي.
ووفقا للبيان، صدر الحكم ضد كل من خالد بن محمد بن طالع الشهري، وعمر بن ظافر بن علي الشهري - سعوديي الجنسية - بتهمة خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي، والتخابر مع أفراده وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
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وبعد إحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل.
(روسيا اليوم)
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