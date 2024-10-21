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هل ستُعيّن "حماس" خليفة ليحيى السنوار؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:23
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كشف مصدر في حماس أن "الحركة لن تُعيّن خليفة لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار لحين إجراء انتخابات داخلية في آذار المفبل في حال توفرت الظروف".
 
وفي حديث لـ"الشرق"، قال المصدر: "الحركة ستبقي على اللجنة الخماسية التي شكلتها بعد اغتيال اسماعيل هنية في طهران".
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وأضاف: "اللجنة القيادية الخماسية تتولى إدارة الحركة في ظل الحرب ولها الحق في إصدار قرارات استراتيجية".
 
وتابع قائلاً: "لم تستجب قيادة حماس لاقتراح قُدم داخليا بتعيين رئيس لمكتبها السياسي دون الإعلان عن اسمه". 
 
وقال: "اللجنة الخماسية جددت تكليف خليل الحية تولي إدارة العلاقات الخارجية وملف المفاوضات".
 
 
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