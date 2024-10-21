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عربي-دولي
ناجية إسرائيلية من هجوم حماس تنتحر في عيد ميلادها
Lebanon 24
21-10-2024
|
07:50
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أقدمت شابة إسرائيلية بلغت من العمر 22 سنة، على الانتحار في عيد ميلادها، وذلك عقب معاناتها لنحو سنة من "اضطراب ما بعد الصدمة" الناجم عن هجمات السابع من تشرين الأول 2023، غير المسبوقة، التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.
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وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن شيريل غولان انتحرت، الأحد، لافتة إلى أنها كانت أحد الذين نجوا من هجمات حماس خلال تواجدهم لحضور مهرجان "نوفا" الموسيقي.
وتم العثور على جثة تلك الشابة في منزلها في بلدة بورات، بالقرب من مدينة نتانيا، حيث كان هاتفها مليئًا برسائل التمنيات الطيبة من قبل أصدقائها ومعارفها بمناسبة عيد ميلادها.
ذكرت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" أن تحقيقات للشرطة الإسرائيلية "أشارت إلى أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أصابت بنيرانها بعض المشاركين" في مهرجان "نوفا" الذي كان يقام قرب الحدود مع قطاع غزة، خلال إطلاقها النار على منفذي هجمات السابع من أكتوبر من مسلحي حركة حماس.
وأثار انتحار غولان غضب أسرتها، إذ اتهم شقيقها إيال الدولة بـ"الفشل" في تقديم الدعم النفسي والصحي لها، عقب هجمات أكتوبر من العام الماضي.
ونقلت عنه وسائل إعلام عبرية، قوله: "لو كانت الدولة اعتنت بها، لما حدث أي شيء من هذا. لقد قتلت دولة إسرائيل أختي مرتين. مرة في أكتوبر، عقليًا، ومرة ثانية اليوم، في عيد ميلادها الثاني والعشرين، جسديًا".
(الحرة)
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