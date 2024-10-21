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عربي-دولي

فيديو مؤثر.. طفلة نازحة من غزة تحمل شقيقتها المصابة لأكثر من كيلومترين

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:00
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه طفلة تحمل شقيقتها المصابة لأكثر من كيلومترين في طريقهما لخيمة العائلة بعد علاجها.

 
ومشت الطفلة وهي تحمل شقيقتها حافية القدمين تحت أشعة الشمس، وبدا عليها التعب والإرهاق، وقالت إن سيارة دهست رجل أختها وبعد أن تلقت العلاج اللازم قررت حملها لمدة ساعة كاملة في محاولة منها للوصول بها إلى خيمتهم في منتزه البريج، ليتعاطف معها مصور المقطع المأساوي، وينقلها بسيارته الخاصة إلى منطقة وجود عائلتها بقطاع غزة.
 
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ومنذ بدء الحرب في غزة بعد السابع من نشرين الأول العام الماضي، تتوالى المآسي الإنسانية في القطاع، حيث يجبر الجيش الإسرائيلي مناطق كاملة في غزة على النزوح، حيث لا توجد أماكن تستوعبهم، فضلاً عن قتل العشرات يومياً من سكان القطاع، في ظل انعدام الغذاء والدواء والخروج الكامل للقطاع الصحي.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الحرب الإسرائيلية دمّرت قطاع غزة وأودت بحياة ما يفوق 42500 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، مع وجود عشرة آلاف قتيل غير محسوب يعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

هذا ونزح أكثر من مليوني فلسطيني مرارا من منازلهم، وسط أزمة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. (العربية)

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