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حريق كبير في مصفاة حمص

Lebanon 24
21-10-2024 | 18:30
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اندلع حريق كبير في قسم الغاز بمصفاة حمص وسط سوريا، ليل الإثنين.

وقد قام عناصر الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الجهات العامة في المحافظة بإخماد الحريق، بعد أن امتدّ إلى بعض الخطوط التي تحتوي على مواد نفطية.
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وقال مدير المصفاة أكرم العلي لـ"سانا": "تم إطفاء الحريق بالتعاون بين كل الجهات في محافظة حمص وتجري عمليات التبريد".
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