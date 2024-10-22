اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب ووسط إسرائيل.. وتوقف حركة الطيران في بن غوريون (فيديو)

توقفت صباح اليوم الثلاثاء حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأعلن الجيش الإسرائيلي إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.



وأفيد انه تم إطلاق نحو 20 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد نحو 5 صواريخ أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها، وسقطت في منطقة مفتوحة".



وأضاف البيان "وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى وشمال الجولان، تم رصد نحو 15 صاروخاً أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".



ولم يعرف حتى الآن وقوع إصابات.



وذكرت "العربية" من جهتها ان صاروخا سقط في محيط قيساريا جنوب حيفا، وآخر في بني براك قرب تل أبيب، كما أطلق 5 صواريخ تجاه وسط إسرائيل، و20 صاروخا على شمالي إسرائيل.

كما تم اعتراض عدد من الصواريخ فوق تل أبيب وغوش دان. وتم اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط أخرى في رشقة صاروخية على عكا وحيفا وضواحيهما، وكذلك سماع دوي انفجار في مستوطنة موديعين عيليت قرب القدس.





