خطة أميركية جديدة لغزة بعد الحرب؟

سيناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للشرق الأوسط خطة بلاده بقطاع غزة بعد الحرب، وفق ما قاله مسؤول بالخارجية الأميركية، كاشفًا أن العائق الكبير هو عدم الاتفاق على شكل إدارة غزة بعد الصراع.

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ووصل بلينكن اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، ويزور دولا أخرى غير محددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود الولايات المتحدة لتحريك عجلة المفاوضات بهدف التوصل لحل النزاع بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.



وكان بلينكن قال إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ورسم مسار جديد يمهد الطريق لسكان غزة لإعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم الخالية من الحرب والخالية من قبضة حماس الوحشية، وفق تعبيره.



ولا يزال المسؤولون الأميركيون بقيادة الرئيس جو بايدن، متفائلين بإمكانية تحقيق تقدم دبلوماسي في نهاية المطاف. ويسعون من خلال محادثاتهم مع الحلفاء الإقليميين إلى خلق زخم يدعم وقف إطلاق النار ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يتطلب خطة أقل طموحا من الاقتراح الثلاثي المراحل الذي كان مطروحا في السابق، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية.



لكن المحادثات لا تزال حتى اللحظة في حالة جمود، في وقت لا يوجد وضوح حول من سيخلف يحيى السنوار في قيادة حماس، كما أن القوات الإسرائيلية تواصل حملتها العسكرية المكثفة في شمال غزة. (روسيا اليوم)