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زعمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، مجددا بأن الرئيس فلاديمير "بوتين سيجلس في كييف" إذا فاز منافسها دونالد ترامب في الانتخابات.وقالت كامالا هاريس في فعالية انتخابية في ولاية ميشيغان: "سيقوم ترامب بإجبار أوكرانيا على الاستسلام في المعركة مع المعتدي مع انتهاك سيادتها. إذا أصبح دونالد ترامب رئيسا فإن فلاديمير بوتين سيجلس في كييف".ووفقا لنائبة الرئيس الأميركي، يمكن التلاعب بترامب بسهولة، بما في ذلك من خلال الإطراء. وقالت هاريس: "يتم التلاعب به، فهو يسمح بسهولة أن يتم التلاعب به من خلال الإطراء والتودد، بما في ذلك من قبل الطغاة والمستبدين في جميع أنحاء العالم".وكانت هاريس قد أدلت بتصريحات مماثلة خلال مناظرة متلفزة مع ترامب في أيلول الماضي. وحينها رد ترامب بالقول إن هاريس، على الرغم من اجتماعها مع القيادة الأوكرانية في مؤتمر ميونيخ للأمن في أوائل عام 2022، لم تتمكن من منع اندلاع القتال في أوكرانيا، وشدد ترامب على أن بوتين "كان سيجلس في موسكو بسعادة أكثر مما هو عليه الآن".ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني. (روسيا اليوم)