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عربي-دولي

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم إسرائيلي

Lebanon 24
22-10-2024 | 05:32
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شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء، على أن إيران سترد بشكل متناسب على أي هجوم إسرائيلي، معتبرا أن هذه ليست حربًا تنتهي بقتل شخص أو أكثر، بل هي حرب يمكن إنهاؤها بإرساء العدالة.

وأضاف الرئيس الإيراني لدى زيارته مكتب حماس في إيران لتقديم والجب العزاء بقائد الحركة يحيى السنوار، أن "الحكومات والقوى التي تتجاهل حقوق الإنسان والقوانين الدولية هي نفسها تنتهك كل القوانين والحقوق التي تدعي أنه يجب الالتزام بها"، وقال: "إنهم يقاتلون الناس ويدعمون حكومة شردت الناس من منازلهم بينما كانوا يطالبون بحقوقهم وأرضهم".
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ولفت إلى أن "الدول الأوروبية والولايات المتحدة سلحت إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وتدافع بثقة تامة عن كل جريمة ضد الإنسانية"، متسائلا: "أين الضمائر المستيقظة المهتمة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان؟ هذا يدل على أن ما يبحثون عنه في العالم هو القوة والبلطجة. أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة والعدالة لن يصمتوا أمام رغباتهم"، وفق تعبير بزشكيان.

وقال الرئيس الإيراني: "هذه ليست حربا تنتهي بقتل شخص أو أكثر، وغير ممكنة بالقوة والقتل، بل هي حرب يمكن إنهاؤها بإرساء العدالة ومراعاة حقوق جميع البشر".

وردا على سؤال حول هجوم محتمل لإسرائيل على إيران، قال بزشكيان: "كل هجوم سيكون له الرد المناسب". 
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