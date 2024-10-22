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القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:15
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة نوفوسادوفوي في دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوسادوفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
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بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 3 ألوية أوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في مقاطعة خاركيف، وتيرنوف، وتورسكتو، وكراسني ليمان في دونيتسك، كما تم صد هجوم مضاد لمجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية.
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريا.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية على اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، قامت باستهداف عددا من الألوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركيف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 80 عسكريا.
 وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، استهدفت الألوية 23 و30 و31 و54 و56 و46 للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك وبتروفسكوي، ومايسكوي، ونيكولايفكا، وبريدتشينو، ويانتارنوي في دونيتسك.
وواصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. وتم صد 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية غايغر 93 و100 و150 و68 والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات الأوكرانية، واللواء 38 من مشاة البحرية.
وذكر بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة. (روسيا اليوم)
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