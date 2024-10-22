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عربي-دولي

من سرّب وثائق أميركيّة سريّة إلى إيران؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:34
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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ"سكاي  نيوز عربية"، إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران إلى جهات في طهران، بدأ يشير إلى"الاشتباه" بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون.
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وأضاف المسؤول الأميركي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أميركية - إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسؤول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونغرس بهذا الأمر، خصوصا وأن المشتبه بها تمتلك "تصريحا سريا عالي المرتبة والذي يمنحها حق الإطلاع على معلومات سرية للغاية. 

وفي المعلومات التي حصلت "سكاي نيوز عربية" عليها، هو أن المشتبه بها، التي لم تتم إدانتها حتى الآن، آريان طبطبائي، تعمل كمديرة مكتب مساعد وزير الدفاع لويد أوستن للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية. 

وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي، وخصوصا من الجمهوريين، ربطوا اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بأنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري. (سكاي نيوز عربية)
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