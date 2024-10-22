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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:50
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 382 على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 115 شهيدا و 487 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية".
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وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيل المتواصل على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 إلى 42.718 شهيدا و100.282 إصابة.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.
وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. (روسيا اليوم)

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