بعد استهداف منزلها من قبل "حزب الله"... ما هي مطالب عائلة نتنياهو؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "معاريف" أعلنت أن عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضعت قائمة بالمطالب في أعقاب استهداف المسيّرة التي أطلقت من لبنان منزلها في قيسارية.وبحسب الصحيفة، طالبت العائلة بإجراء أعمال ترميم وحماية شاملة في كافة مقارّ الإقامة، أي في قيسارية وشارع غزة وبلفور، وعدم وضع حد للميزانية.كذلك، طالبت بتعزيز "حماية الشاباك على رئيس الحكومة وعائلته، وتشغيل أنظمة التشويش GPS قرب أماكن الإقامة وحول موكب رئيس الحكومة"، وفقاً للصحيفة.ومن مطالبها أيضاً، "تكثيف نظام الاعتراض في المناطق ذات الصلة، والتغطية الجوية 24/7 التي تسمح باعتراض الطائرات المقاتلة أو طائرات الهليكوبتر".وأخيراً، طالبت بـ"العثور بسرعة على سكن بديل دائم لعائلة نتنياهو، يلبّي احتياجات الحماية القصوى، حتى يتمّ الانتهاء من أعمال الترميم". (الميادين)