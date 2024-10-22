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حماس: إسرائيل تنفذ أبشع تهجير قسري بشمال غزة

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:40
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قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي "ينفذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع"، ودعت إلى "تحرك دولي فوري لوقف جريمة التطهير العرقي والمذابح التي تنفذها إسرائيل" في شمال قطاع غزة.
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جاء ذلك في بيان للحركة، في ظل تواصل حملة إبادة جماعية وتهجير قسري ينفذها الجيش الإسرائيلي في محافظة شمال قطاع غزة منذ 18 يوماً، ويمنع خلالها وصول الطعام والمياه والأدوية إلى المحافظة، ويحاصر ويستهدف المستشفيات فيها.
وأفادت "حماس" بأن "جيش الاحتلال الفاشي يواصل محاولاته لتنفيذ مخططه الإجرامي المعروف بخطة الجنرالات في شمال غزة، ويحاصر المدارس والمستشفيات ويرتكب المجازر بحق المواطنين العزل والنازحين".
وأضافت أن "جيش الاحتلال ينفّذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".
وتابعت أن "على المنظومة الدولية التحرُّك الفوري لوقف جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والمذابح التي ينفّذها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة".
واعتبرت الحركة، أن "ما تشهده جباليا ومخيمها ومشروع بيت لاهيا وعموم محافظة شمال غزة من مجازر يومية وتدمير شامل، وعمليات تهجير قسري وتطهير عرقي، واستهداف وحشي للمدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات هو انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع والأعراف".
وذكرت أن "هذه الجرائم لم تكن لتمر لولا حالة الصمت والتخاذل التي تعتري المنظومة الدولية، والسلوك المتواطئ للإدارة الأمريكية مع جرائم العدو".
ودعت حماس، "الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى التحرك وتشكيل أكبر ضغط على إسرائيل وداعميها من الدول الغربية، وخصوصاً الإدارة الأميركية، والعمل لوقف جريمة العصر التي ترتكب في غزة، وإفشال مخططات الاحتلال الفاشية الرامية لتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا الوطنية".
(الأناضول)
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